 

Треть украинцев считает, что местные партии должны поддерживать курс Зеленского – соцопрос

01.10.2020, 13:10, Новости дня

34% опрошенных украинцев считают, что для местной партии важнее, чтобы она поддерживала курс президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 1 октября.

26% опрошенных заявили, что местные партии должны быть в оппозиции к действующему президенту.

Для 40% украинцев при выборе фаворита на местных выборах фактор поддержки провластного курса местными отделениями партий не важен, говорится в исследовании.

Опрос проводился 25–28 сентября 2020 года среди 5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.

9 сентября “Рейтинг” опубликовал результаты соцопроса, согласно которым Зеленский возглавил рейтинг доверия украинцев среди ключевых политиков: ему доверяют 44% украинцев, не доверяет 51%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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