Миронова впервые показала лицо годовалого сына

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01.10.2020, 13:10, Новости дня

Российская актриса Мария Миронова впервые опубликовала в сети фото младшего сына, которому 1 октября исполнился год.

“Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир!! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе”, – написала актриса.

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Любовь моя , вот уже год,как ты пришел в этот мир!! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе…Я пытаюсь поймать момент… бегу за ним.. он ускользает.. Поймала..а он уже прошел..#деньрожденияпрошел #младшийсын

Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress) 30 Сен 2020 в 3:30 PDT

Мария Миронова – дочь советской актрисы Екатерины Градовой и актера Андрея Миронова. Она родилась в 1973 году в Москве.

О рождении второго сына Федора Миронова сообщила в начале октября 2019 года. Имя отца ребенка актриса не афиширует. 

У Мироновой есть старший сын Андрей, которого она родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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