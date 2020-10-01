Миронова впервые показала лицо годовалого сына
01.10.2020, 13:10, Новости дня
Российская актриса Мария Миронова впервые опубликовала в сети фото младшего сына, которому 1 октября исполнился год.
“Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир!! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе”, – написала актриса.
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Любовь моя , вот уже год,как ты пришел в этот мир!! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе…Я пытаюсь поймать момент… бегу за ним.. он ускользает.. Поймала..а он уже прошел..#деньрожденияпрошел #младшийсын
Мария Миронова – дочь советской актрисы Екатерины Градовой и актера Андрея Миронова. Она родилась в 1973 году в Москве.
О рождении второго сына Федора Миронова сообщила в начале октября 2019 года. Имя отца ребенка актриса не афиширует.
У Мироновой есть старший сын Андрей, которого она родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым.
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