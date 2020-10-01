 

Спасатели всю ночь тушили пожары в Луганской области. Видео

01.10.2020, 13:10, Новости дня

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров, при тушении огня погиб старшина Артем Бондаренко. Штаб ООС предполагал, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

30 сентября массовые возгорания в регионе возобновились. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка, из-за пожаров в школах города отменили занятия. Огнем по состоянию на вечер 30 сентября в регионе охвачены более 9,3 тыс. га. Тушение огня осложняется порывами ветра до 20 м/с.

По фактам пожаров в Луганской области полиция открыла семь уголовных производств.

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube

видео

Виде: MNS GOV.UA / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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