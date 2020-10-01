 

Макрон и Путин призвали Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий

01.10.2020, 13:10, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий, сообщает 30 сентября пресс-служба Кремля.

Об этом стороны договорились во время телефонного разговора, в ходе которого они обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

По данным пресс-службы Кремля, Путин и Макрон призвали противоборствующие стороны к “проявлению максимальной сдержанности”. По мнению собеседников, урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно исключительно политико-дипломатическими методами.

Как отмечают в Кремле, Макрон и Путин готовы к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) сделать заявление с призывом к Армении и Азербайджану возобновить переговорный процесс.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные боевые действия. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан сообщил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Турция заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Россия призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян 29 сентября заявили, что страны сейчас не готовы к переговорам об урегулировании обострившегося конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Асад поручил премьеру Сирии сформировать новое правительство

28.09 / Бизнес-партнеры сына экс-губернатора Левченко прокомментировали его задержание

18.07 / В РФ подтвердили 6,2 тыс. новых случаев коронавируса

27.09 / Мнения: В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

16.07 / В Грузии возмущены заявлением российского МИДа

27.07 / В РФ провели более 27 млн тестов на коронавирус

13.08 / Российские дипломаты прокомментировали обыски в минских офисах «Яндекса»

02.10 / В Дании уничтожат около 1 млн норок из-за вспышек COVID-19 на фермах

10.08 / Гейтс заявил, что мир ждет катастрофа более разрушительная, чем коронавирус

06.08 / РФС вернул “Тамбову” право регистрировать новых футболистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска