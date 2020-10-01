«Мона Лиза» написана поверх другого рисунка

01.10.2020, 12:55, Новости дня

Знаменитая «Мона Лиза» написана поверх другого рисунка на холсте. Это предположение давно выдвигали исследователи творчества Леонардо да Винчи. Теперь же группа французских экспертов представила доказательства данного факта, сообщает Journal of Cultural Heritage.

Для этого специалисты провели многоспектральное сканирование знаменитого полотна. По словам экспертов, использовалась особая технология, ранее недоступная искусствоведам и другим специалистам по живописи.

Пока непонятно, какова ценность работы, поверх которой написана «Мона Лиза». Однако ученые говорят, что не стоит ожидать чего-то особо гениального. Там скрыт обычный набросок, выполненный угольным стержнем, утверждают они.