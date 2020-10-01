Американские ученые создали роботизированную ткань

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01.10.2020, 12:55, Новости дня

Ученые из Йельского университета заявили о создании нового вида современной высокотехнологической ткани. Ее можно назвать роботизированной или даже умной, говорят специалисты.

В целом, материал выполняет те же функции, что  и обычная ткань. Однако он способен в зависимости от потребности изменять вою жесткость и гибкость, становится абсолютно воздухонепроницаемым и т.д.

Как пояснили разработчики, роботизированная ткань оснащена специальными микродатчиками, которые мгновенно реагируют на изменения в окружающей среде и меняют качества материалов. Все это происходит автоматически, без участия человека. Данный материал можно использовать для пошива высокотехнологический одежды или покрытия роботов.



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