Американские ученые создали роботизированную ткань

01.10.2020, 12:55, Новости дня

Ученые из Йельского университета заявили о создании нового вида современной высокотехнологической ткани. Ее можно назвать роботизированной или даже умной, говорят специалисты.

В целом, материал выполняет те же функции, что и обычная ткань. Однако он способен в зависимости от потребности изменять вою жесткость и гибкость, становится абсолютно воздухонепроницаемым и т.д.

Как пояснили разработчики, роботизированная ткань оснащена специальными микродатчиками, которые мгновенно реагируют на изменения в окружающей среде и меняют качества материалов. Все это происходит автоматически, без участия человека. Данный материал можно использовать для пошива высокотехнологический одежды или покрытия роботов.