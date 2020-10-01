Шишка против Решётки – Личное мнение

01.10.2020, 12:45, Разное

Как и следовало ожидать, бывшие наложницы Тимати Шишкова и Решетова перестали изображать нейтральное и доброжелательное отношение друг к другу и принялись собачиться в публичном пространстве.

Ну, а чего? Теперь они — в одном статусе отправленных в старый дворец наложниц.



Фото: Соцсети

Первой не выдержала Шишкова, заявив, что когда она была беременная, Решетова уже якшалась с Тимуркой.

Настька ответила, что связалась с маленьким исполнителем, когда его дочке от Алёны было аж 4 месяца, и он уже был свободным мужчиной.

Какая приличная женщина эта Настька! Прям высоких моральных принципов.



Фото: Соцсети

Алёнка, вместо того, чтобы открыто назвать Решетову тем, кем та, по факту, является, аккуратно подбирает формулировки, а потом и вовсе удаляет свои откровения. Наверное, чтобы не разозлить Тимана, который, как мне кажется, хочет выглядеть в глазах общественности султаном с послушным гаремом.

Решетова же зачем-то перед этой самой общественностью неуклюже оправдывается, хотя в данном конкретном случае, какие бы доводы она ни приводила, что бы ни говорила, оправдаться не выйдет.

Пока Шишкова ждёт своего сожителя, чья-то подозрительно раскрашенная рука с золотой цепью тусит с Решетовой:

Ну, хорошо. Я хочу верить людям и Насте поверю. Но чем лучше связь с мужчиной только что родившей девчонки?

Неважно, женат ли этот мужик или нет, живут они вместе или раздельно. Важно только одно: на свет появился малыш, и этот малыш (или малышка) имеет право на семью, в которой мама и папа живут вместе.

Хорошо дать такому мужику — это значит лишить младенца шанса на то, что его родители смогут договориться, уладить разногласия и остаться вместе.

Трахаться с отцом новорождённого ребёнка означает забивать ему голову своим женским половым органом, перетягивая внимание от малыша на своё, простите, половое ведро.

Алёнка — слабая и глупая женщина, а Решетова — наглая и глупая баба. В данном случае, правда — на стороне Шишковой, только вот отстоять её Алёнка не может: слабовата в коленках.

Девчонки, а вы считаете для себя допустимыми отношения с мужиком, у которого только что родился ребёнок? Почему?