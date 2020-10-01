Калифорния потребовала от компаний ввести многообразие в свои правления

01.10.2020, 12:40, Новости дня

Начиная со следующего года публичные компании со штаб-квартирами в Калифорнии должны диверсифицировать свои правления в расовом и этническом отношении, а также в плане сексуальной и гендерной идентичности.

Закон, подписанный губернатором Калифорнии Гейвином Ньюсомом в среду, требует, чтобы в правлении компаний к концу 2021 года был по крайней мере один человек из недостаточно представленных групп населения, а уже к концу 2022 года таких членов должно быть не менее двух или трех – в зависимости от численности правления.

Представители недостаточно представленных групп населения определяются в законе как люди, относящие себя к чернокожим, афроамериканцам, испаноязычным, выходцам из Латинской Америки, азиатам, выходцам с тихоокеанских островов, коренным американцам, коренным жителям Гавайев или Аляски, или к геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам.