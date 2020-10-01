 

Калифорния потребовала от компаний ввести многообразие в свои правления

01.10.2020, 12:40, Новости дня

Начиная со следующего года публичные компании со штаб-квартирами в Калифорнии должны диверсифицировать свои правления в расовом и этническом отношении, а также в плане сексуальной и гендерной идентичности.

Закон, подписанный губернатором Калифорнии Гейвином Ньюсомом в среду, требует, чтобы в правлении компаний к концу 2021 года был по крайней мере один человек из недостаточно представленных групп населения, а уже к концу 2022 года таких членов должно быть не менее двух или трех – в зависимости от численности правления.

Представители недостаточно представленных групп населения определяются в законе как люди, относящие себя к чернокожим, афроамериканцам, испаноязычным, выходцам из Латинской Америки, азиатам, выходцам с тихоокеанских островов, коренным американцам, коренным жителям Гавайев или Аляски, или к геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Аксенов: Путин удержал бы СССР от распада

05.07 / Зеленский передал близким погибших в пожаре в Одессе награды “Золотая Звезда”

02.08 / Полиция настаивает, чтобы услуга охраны поездов была платной. Это 250 млн грн в год – Лещенко

12.08 / Адвокат Ефремова решил жаловаться на проблемы с экспертизами

26.07 / В Великобритании голый блогер в маске вместо нижнего белья прошелся по улицам Лондона

28.06 / Советник британского премьера по нацбезопасности ушел в отставку

10.07 / Мишустин поставил задачу достроить трассу Москва – Казань к 2024 году

18.07 / РСЗО «Торнадо-С» подключились к внезапной проверке войск на юге России

12.07 / Жители Хабаровска второй день подряд выходят на митинг в поддержку губернатора, обвиняемого в организации убийств

02.09 / Праймериз: сенатор Эд Марки одержал победу над Джо Кеннеди III в Массачусетсе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска