 

Белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий удостоен «альтернативной Нобелевской премии»

01.10.2020, 12:40, Новости дня

Видный белорусский оппозиционер в четверг был удостоен премии «За правильный образ жизни» (Right Livelihood Award), которую иногда называют «альтернативной Нобелевской премией».

Глава одноименного шведского фонда, который стоит за этой премией, Оле фон Икскюль, сообщил, что решение «подчеркивает рост угроз демократии во всем мире».

«Настало время, когда все, кто поддерживает демократию во всем мире, должны подняться и поддержать друг друга», – заявил он.

Фонд отметил 58-летнего правозащитника Алеся Беляцкого и возглавляемый им неправительственный Правозащитный центр «Весна» «за их решительную борьбу за реализацию демократии и прав человека в Беларуси».

В 2014 году он был освобожден досрочно, проведя в тюрьме почти три года. В ноябре 2011 года Беляцкий был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы. Правительства западных стран осудили судебный процесс как политическую месть.

В 2012 году Беляцкий был номинирован на Нобелескую премию мира и был удостоен нескольких наград, когда находился в заключении. Его правозащитный центр оказал юридическую помощь тысячам граждан Беларуси, арестованным или заключенным в тюрьму за то, что они бросили вызов правлению президента Александра Лукашенко.



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