На зависть Кейт и Уильяму: принц Чарльз посетил необычную экспозицию в музее Северной Ирландии

01.10.2020, 12:35, Разное

Вчера принц Чарльз и герцогиня Камилла прибыли с официальным визитом в Северную Ирландию, где у них было запланировано несколько обязательств. Одно из них – посещение музея Ulster Museum в Белфасте, и, надо сказать, Кейт Миддлтон и принц Уильям своим родным наверняка бы позавидовали. Дело в том, что одним из экспонатов на выставке была деревянная реплика знаменитого Железного трона из суперпопулярного сериала “Игра престолов”. Ее изготовили специально к вечеринке по случаю премьеры последнего сезона, ведь несколько сцен в проекте были сняты именно в Северной Ирландии.

Если об отношении Чарльза к сериалу ничего не известно, то в том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям входят в число поклонников шоу, сомневаться не приходится – об этом рассказал сам герцог Кембриджский еще в 2017 году в эфире Radio 1.

Мы посмотрели сериал “Родина” – теперь мы его большие фанаты. Конечно, мы смотрим “Игру престолов”. Кто же ее не смотрит!

Тогда же, в 2017-м, в рамках тура в Германию Кейт и Уильям встретились с Томом Влашиха, исполнившим в сериале роль Якена Хгара. После Том делился впечатлениями:

Они сказали, что очень любят наш сериал и не пропускают ни одного сезона. Они хотели выпытать у меня спойлеры, но я сказал, что не могу раскрывать сценарий. Я был удивлен, что они находят время для такой длинной истории.

Кейт Миддлтон и Том Влашиха