 

Собчак, Богомолов, Бондарчук, Киркоров и другие гости закрытого ужина GQ

01.10.2020, 12:35, Разное

Вчера в выставочном комплексе Государственного исторического музея – с соблюдением всех мер “ковидной” безопасности – журнал GQ собрал звезд на закрытом ужине по случаю старта финального этапа голосования премии “GQ Человек года”. Гостями мероприятия стали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Елена Летучая, Валентин и Марина Юдашкины, Наталья Синдеева, Антон Севидов, Марианна Максимовская, Константин Ремчуков, Илья Прусикин и группа Little Big, Ксения Чилингарова, Даня Милохин, Шарлот  и другие.

Светлана Бондарчук и Сергей ХарченкоФилипп КиркоровЯна РудковскаяLittle BigЕлена ЛетучаяВалентин и Марина Юдашкины

Ранее в этом году на zoom-конференции бессменный ведущий премии Иван Ургант рассказал о новой механике голосования. Команда GQ добавила новый этап голосования, в котором читатели на протяжении трех месяцев предлагали своих номинантов. Открыло вечер оглашение списка, который зачитали главный редактор GQ Игорь Гаранин и издатель Ирина Елизарова. Затем на сцену вышел Леонид Агутин, который дал полноценный концерт.

Ознакомиться с полным списком и проголосовать за номинантов можно уже сейчас на сайте GQ, а результаты будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии “GQ Человек года” в ноябре и опубликованы в декабрьском номере.

Ирина Елизарова и Игорь ГаранинЛеонид АгутинКсения Собчак и Константин БогомоловСветлана Бондарчук и Сергей ХарченкоАнтон СевидовДаня МилохинКсения ЧилингароваНаталья СиндееваОльга Карпуть и Павел ТеШарлотМарианна Максимовская и Вячеслав МуруговОксана БондаренкоМаша ФедороваКонстантин и Николай РемчуковыУиллиам ЛамбертиГалина МазаеваРената ПиотровскиОльга ПанченкоАнастасия Задорина



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