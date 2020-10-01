Собчак, Богомолов, Бондарчук, Киркоров и другие гости закрытого ужина GQ

01.10.2020, 12:35, Разное

Вчера в выставочном комплексе Государственного исторического музея – с соблюдением всех мер “ковидной” безопасности – журнал GQ собрал звезд на закрытом ужине по случаю старта финального этапа голосования премии “GQ Человек года”. Гостями мероприятия стали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Елена Летучая, Валентин и Марина Юдашкины, Наталья Синдеева, Антон Севидов, Марианна Максимовская, Константин Ремчуков, Илья Прусикин и группа Little Big, Ксения Чилингарова, Даня Милохин, Шарлот и другие.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко Филипп Киркоров Яна Рудковская Little Big Елена Летучая Валентин и Марина Юдашкины

Ранее в этом году на zoom-конференции бессменный ведущий премии Иван Ургант рассказал о новой механике голосования. Команда GQ добавила новый этап голосования, в котором читатели на протяжении трех месяцев предлагали своих номинантов. Открыло вечер оглашение списка, который зачитали главный редактор GQ Игорь Гаранин и издатель Ирина Елизарова. Затем на сцену вышел Леонид Агутин, который дал полноценный концерт.

Ознакомиться с полным списком и проголосовать за номинантов можно уже сейчас на сайте GQ, а результаты будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии “GQ Человек года” в ноябре и опубликованы в декабрьском номере.

Ирина Елизарова и Игорь Гаранин Леонид Агутин Ксения Собчак и Константин Богомолов Светлана Бондарчук и Сергей Харченко Антон Севидов Даня Милохин Ксения Чилингарова Наталья Синдеева Ольга Карпуть и Павел Те Шарлот Марианна Максимовская и Вячеслав Муругов Оксана Бондаренко Маша Федорова Константин и Николай Ремчуковы Уиллиам Ламберти Галина Мазаева Рената Пиотровски Ольга Панченко Анастасия Задорина