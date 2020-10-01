WP – вторая волна коронавируса захлестнула Украину по вине курортников

01.10.2020, 12:31, Новости дня

Из-за пренебрежения мерами предосторожности в Одессе, куда с советских времён отдыхающие стекаются ради пляжей, кафе и ночных вечеринок, лето обернулось всплеском коронавируса. Как пишет The Washington Post, в Одесской области заболевших зарегистрировано уже более 12 тысяч, причём две трети из них — это туристы и гости города, и некоторые из них уже завезли вирус в столицу Украины и другие города.



Reuters

Разнузданное одесское лето обернулось всплеском инфекции по всей Украине — новой горячей точке Европы. Как пишет The Washington Post, врачам удалось проследить некоторые из новых вспышек до летних курортов, где меры предосторожности от пандемии нередко игнорировались, однако мало где последствия оказались столь же тревожными, как в Одессе, куда с советских времён отдыхающие стекаются ради пляжей, кафе и ночных вечеринок.

Как отмечает издание, в Одесской области заболевших зарегистрировано более 12 тыс., причем две трети из них — это туристы и гости города, некоторые из них уже завезли вирус в столицу Украины и другие города. Прежний июньский пик в 1109 подтверждённых случаев за сутки был побит недавним приростом свыше 3800 случаев, в результате чего общее количество заболевших на Украине перевалило за 196 600 — из них более 11 тыс. детей.

27-летний врач-одессит Иван Черненко рассказал журналистам, что летом в городе был наплыв, и мало кто из приезжих прислушался к советам носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

«Судя по всему, маски и самоизоляция не вяжутся с праздничным настроением. Люди ведут себя так, словно мер предосторожности попросту не существует. Покупатели и продавцы ходят без масок. Ночные клубы забиты до отказа», — рассказал мужчина.

«Разумеется, все без масок, как и мы сами», — вторит ему таксист Игорь Трофимчук.

На 82-летие матери он решил свозить её на море и купил двухдневную ностальгическую путёвку в черноморский санаторий «Затока» с песчаным пляжем советских времён. Как и большинство знакомых, над предупреждениями о последствиях нового коронавируса они лишь посмеивались. У себя в машине Трофимчук надевал маску лишь при пассажире. Через три недели после пляжного отдыха в середине августа его мать — здоровая женщина, которая через день ходила в тренажёрный зал, — умерла, а сам он заболел двусторонней пневмонией, вызванной тем же коронавирусом.

«Пока мы не заболели, мы не верили ничему, что говорят о коронавирусе. Думали, что это враньё. Люди начинают верить, лишь когда заболевают сами, либо умирают их знакомые. А над теми, кто принимает меры предосторожности, ещё и смеются», — рассказал мужчина.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что число заболевших в Одессе за лето выросло в десять раз.

«По пляжам Одессы вы бы не догадались, что на Украине пандемия, потому что тех, кто сохраняет социальную дистанцию, можно пересчитать по пальцам, — заявил он. — И в городе то же самое».

Он говорит, что к рекомендациям властей никто не прислушался.

«Почему-то люди решили, что если они в отпуске, то и вирус тоже», — отметил Степанов.