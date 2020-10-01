В России за сутки выявлено 8,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

01.10.2020, 12:23, Разное

Инфекция поразила жителей 85 регионов нашей страны. Больше всего случаев коронавируса в России зафиксировано в Москве – 2424. На втором месте Санкт-Петербург – 285 зараженных. Замыкает тройку лидеров по числу заболевших Московская область с 230 заразившимися.

Примечательно, что 27,1% всех пациентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки от коронавируса в России умерли 169 человек, полностью выздоровели 5 985 наших соотечественников.

Среди новых выявленных случаев болезни больше всего людей, подхвативших инфекцию, в категории от 18 до 45 лет – 38,0%. Следом идут россияне от 46 до 65 лет – 31,3%. 12,0% составили пациенты от 66 до 79 лет. Всего 5,1% – старше 80 лет и 13,6% – дети. Все зараженные коронавирусом в России, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Непростая ситуация наблюдается в Москве. Мэр города Сергей Собянин призвал пенсионеров не выходить на улицу до 28 октября. Также домашний режим следует соблюдать беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.

С 5 октября из-за коронавируса в России все общеобразовательные учреждения закрывают на двухнедельные каникулы. Дистанционных занятий не будет. При этом детские сады и дошкольные группы будут работать в прежнем режиме.