Подростки устроили драку со стрельбой в Санкт-Петербурге

01.10.2020, 12:23, Разное

В Санкт-Петербурга группа молодых людей устроила “разборки” с применением оружия. Никто из них чудом не пострадал.

Инцидент произошел накануне вечером на Балканской площади. В нем участвовали четверо подростков 16-17 лет и молодой человек в возрасте 19 лет. В какой-то момент один из участников произвел выстрел сигнальной ракетой. Помимо этого у них были обнаружены кастет и нож, сообщает телеканал “360”.

Всех несовершеннолетних отправили в медучреждение до приезда законных представителей. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Причины конфликта устанавливаются.