Скандалы: «Сейчас многое зависит от того, дает ли он показания на губернатора»

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01.10.2020, 12:20, Разное

В Марий Эл по делу о мошенничестве задержан ближайший соратник главы региона Александра Евстифеева

В Йошкар-Оле силовики задержали директора Фонда развития республики Марий Эл Дмитрия Феофанова. Как рассказал Znak.com источник в правоохранительных органах, Феофанова подозревают в мошенничестве, 28 сентября у него прошли обыски. «Под соусом борьбы с коронавирусной инфекцией [Дмитрий Феофанов] собирал с местных бизнесменов средства в фонд, говорил, что „глава республики обратит на вас внимание“ за оказанную помощь, а потом выводил деньги со счета фонда», — рассказал нашему изданию источник. По его словам, Дмитрий Феофанов — «правая рука губернатора» Марий Эл Александра Евстифеева. Собеседник Znak.com уточняет, что «сейчас многое зависит от того, дает ли Феофанов показания на губернатора или нет».

В Йошкар-Олинском городском суде Znak.com подтвердили, что к ним поступили материалы следствия об избрании Феофанову меры пресечения по делу о мошенничестве. Когда состоится заседание, в суде уточнить отказались.

Анастасия Мельникова



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