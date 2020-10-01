 

Мнение: Прошел ЖЖ на платину

01.10.2020, 11:45, Разное

Бдительные читатели информируют, что "Рупор Тоталитарной Пропаганды" спустя 11 лет после старта и спустя 10 лет с начала активных публикаций, впервые своим кованным сапогом дошагал до 1-го места в рейтинге Живого Журнала. Таким образом, ЖЖ пройден на платину – все имеющиеся здесь ачивки получены. Разумеется, когда все это начиналось и стояла лишь локальная задача иметь какую-то площадку для публикации постов с форума Сев.Инфо про Пакт Молотова-Риббентропа, и близко не было мысли, что все это станет столь длительным и масштабным. Но так уж получилось.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Детки, пушки, ФСБ

16.07 / Назван продукт, который нужно избегать детям первых лет жизни

03.08 / Дело сестер Хачатурян будет рассматривать суд присяжных

06.07 / ВМС США до сих пор не заменили «потерянную» стелс-ракету

22.08 / Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки

29.06 / Мнение: Страшная беда – несчастная девочка и родители: семилетняя потеряла телефон за 143 тысячи

30.08 / Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего есть после тренировки

21.08 / Мнение: Африканский век, репарации от колонизаторов и пузырь технокомпаний

05.08 / Поклонники обнаружили “тайный блог” Карпович со стихами для Прилучного

14.08 / Мнение: Жестокий белорусский ОМОН поддержали!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска