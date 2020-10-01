Мнение: Прошел ЖЖ на платину

01.10.2020, 11:45, Разное

Бдительные читатели информируют, что "Рупор Тоталитарной Пропаганды" спустя 11 лет после старта и спустя 10 лет с начала активных публикаций, впервые своим кованным сапогом дошагал до 1-го места в рейтинге Живого Журнала. Таким образом, ЖЖ пройден на платину – все имеющиеся здесь ачивки получены. Разумеется, когда все это начиналось и стояла лишь локальная задача иметь какую-то площадку для публикации постов с форума Сев.Инфо про Пакт Молотова-Риббентропа, и близко не было мысли, что все это станет столь длительным и масштабным. Но так уж получилось.