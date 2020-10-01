Мнение: Социализм готовится уничтожить США

01.10.2020, 11:25, Разное









Я перевёл на русский наглядную агитацию западных социалистов, так как она отлично иллюстрирует главную проблему современного западного общества. Эта агитация активно разошлась по твиттеру и прочим соцсетям. Под оригинальными картинками лежит ещё и поясняющий текст, который не оставляет никаких сомнений в том, что конкретно имел в виду автор:

https://cx.report/2020/06/02/equity/

1. Неравенство — это когда ты рождён на плохой стороне дерева, а кто-то рождён на хорошей стороне.

2. Равенство означает попытку обеспечить равноправие, выдав всем равные возможности.

3. Равноправие — это когда каждый получает именно ту помощь, которая ему нужна, чтобы достичь того же, что и другие.

4. Чтобы добиться справедливости, нужно исправить саму систему, то есть победить системный расизм.

Достаточно взглянуть на картинки, чтобы увидеть главную проблему мышления социалистов, которая, собственно, и делает их социалистами.

На первой картинке угнетённый стоит в неправильном месте и ждёт, когда ему на голову начнут падать яблоки. Ему и в голову не приходит перейти в правильное место: устроиться на работу, к примеру, вместо того чтобы проедать пособие перед телевизором.

На второй картинке угнетённому дают все возможные права, но он, опять-таки, не хочет пользоваться ими, а хочет стоять в неправильном и вопрошать общество: «почему у меня меньше яблок, я же тоже получил образование, вот, смотрите, и диплом есть».

На третьей картинке мы видим современное западное общество, в котором «меньшинствам» подсуживают при приёме на работу или в вузы, ущемляя тем самым белых цисгендерных традиционалов. Казалось бы, теперь-то уж всё нормально?

Но нет, ещё пуще старуха вздурилась: не хочет быть вольною царицей, хочет быть владычицей морскою. На четвёртой картинке социалисты предлагают сломать старую систему, чтобы угнетённые, имели всё то же, что и нормально работающие люди, не предпринимая для этого абсолютно никаких усилий.

Порочность этой извращённой логики даже не в том, что она несправедлива. Беда в том, что социалисты перекладывают проблему с больной головы на здоровую: вместо того, чтобы побудить угнетённых что-то менять в своей жизни, они требуют от нормальных членов общества, чтобы те каким-то волшебным образом сделали из хронических лентяев работящих умниц. Как мы знаем из советских мультфильмов, это не только неправильно, но и невозможно физически: нельзя учиться и работать за другого человека. Чем сильнее социалисты будут раздувать обиду в угнетённых, чем больше льгот и пособий они будут платить бездельникам, тем сильнее угнетённые будут увязать в болоте беспомощности.

Если школьник Шакил не умеет решать квадратные уравнения, нужно ставить ему двойки, чтобы тот осознал: пора браться за учебники. Если мы поставим Шакилу пятёрку за то, что он чёрный, а отличнице Лизе поставим двойку за то, что она не научила Шакила математике, мы окажем дурную услугу в первую очередь самому Шакилу. Лиза придёт в ярость и будет справедливо считать нас моральными уродами, однако математику она всё же выучит, хотя бы из привычки работать. Напротив, Шакил вырастет обиженным неучем, способным во взрослой жизни только жаловаться на мнимые притеснения со стороны работающих людей.

Очевидно, с таким настроем Шакил будет обречён оставаться на дне. Никому не нужны сотрудники, которые только и делают, что ходят с кислым лицом, да пытаются свалить собственную работу на других.

К сожалению, пока что социализм побеждает. Идея «надо работать и учиться» весьма непопулярна в народе, а длинный цикл, во время которого на Западе господствовала протестантская этика, подходит уже к концу. Новое поколение вернулось к идеям архаичной справедливости, согласно которой трудяга должен отдать свои яблоки лентяю, так как лентяй голоден, а от трудяги не убудет: он при помощи своих «белых привилегий» сможет нарвать себе ещё яблок.

Противостояние социалистов с консерваторами — главная линия раскола в США. Американские соцсети пестрят наглядной агитацией «за» или «против». Вот, к примеру, типичный ответ карикатуриста, симпатизирующего Дональду Трампу. Сирены на картинке кричат «халява и равенство»:

https://www.facebook.com/RealBenGarrisonCartoons/posts/new-bengarrison-cartoon-the-siren-song-of-socialism-socialismkills-aoc-kamalahar/2194699713923660/

Социализм заманивает молодёжь ложными обещаниями

Дональд Трамп недавно заявил, что «соблазнительный» социализм отправит страну «в трубу» через десятилетие или меньше. Он прав, но многие молодые люди не слушают.

Подсчитано, что пятьдесят процентов миллениалов хотят социалистической системы. Им, без сомнения, промывают мозги в университетах, а сами демократы движутся к прямому социализму. Я противодействую этой тенденции своими карикатурами, и именно поэтому в последнее время я нарисовал так много антисоциалистических карикатур.

Александрия Окасио-Кортес-молодой, неопытный политик, и она была поставлена, чтобы дать социализму энергичное и свежее лицо. Я говорю «поставлена», потому что…

Результаты ноябрьских выборов в США предсказать сложно, — в том числе и потому, что борьба за президентское кресло продолжится, вероятно, на улицах американских городов. Тем не менее пока что всё движется именно к победе социалистов. Если даже они проиграют сейчас, через несколько лет масса идейных бездельников увеличится за счёт нынешних школьников, тогда как носителей старых американских ценностей станет меньше: они в среднем гораздо старше, и потому выбывают из игры естественным путём.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в Европе, однако у Европы на этот раз всё же есть хороший шанс. Если в конце 2020 в США победят социалисты, и если достаточно быстро превратят США в социалистические руины, у европейцев есть хороший шанс встряхнуться и сказать себе: «мы поняли, это неверный путь, мы таким путём не пойдём».