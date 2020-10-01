Синоптики пообещали россиянам необыкновенно теплый октябрь

01.10.2020, 11:23, Разное

В Гидрометцентре России сообщили, что октябрь в этом году будет необычайно теплым. Температура воздуха будет превышать норму на один-два градуса.

В частности, второй месяц осени порадует погодой жителей Азиатской части России. Тем не менее, метеорологи ожидают, что дефицита осадков в октябре не будет. В столичном регионе первая неделя месяца выдастся сухой и солнечной: в ближайшие дни температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла, сообщает телеканал “360”.