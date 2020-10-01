Учёные раскрыли секрет правильного употребления кофе

01.10.2020, 11:17, Разное

Британские учёные в ходе нового исследования раскрыли секрет правильного употребления кофе. Оказывается, чтобы контролировать метаболизм, бодрящий напиток лучше употреблять после завтрака, а не натощак, так как может произойти скачок сахара в крови.

Исследователи Центра питания, физических упражнений и метаболизма (Университет Бата) в рамках проекта пригласили 29 добровольцев, здоровым мужчинам и женщинам предложили поучаствовать в трёх экспериментах. В первом случае ночной сон был спокойным, а утром участникам порекомендовали выпить сладкий напиток. Во втором – исследователи будили пациентов каждые пять минут, а за завтраком их ждал всё тот же напиток, а в третьем – ситуация была аналогичная, вот только за полчаса до употребления подслащённой жидкости экспериментуемые получали чашку крепкого чёрного кофе.

Согласно результатам анализов крови, учёные выявили, что употребление кофе натощак даже после одной ночной бессонницы решит проблему усталости, а вот уровень глюкозы поднимется на 50%. Получается, происходит нарушение толерантности к инсулину, тем самым увеличивается риск развития сахарного диабета.