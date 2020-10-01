Появились новые подробности про ошибки обратной совместимости PlayStation 5

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01.10.2020, 11:17, Разное

Не все игры для PS4 будут работать на PS5. Сообщения об ошибках в коде сайта PlayStation Store нашел пользователь Reddit, зарегистрированный под ником Kgarvey.
Некоторые коды дают понять, что библиотека обратной совместимости PlayStation 5 будет активно расширяться. С проблемой пользования могут столкнуться многие геймеры, но Sony постепенно будет обновлять ПО PS5, в результате откроется доступ к большому количеству игр с PlayStation 4. Отмечается, что тайтлы получат «Режим ускорения PS5», но что именно это означает, могут объяснить только в компании.

Определенные игры будут несовместимы со сторонними контроллерами – в обязательном порядке потребуется функции тактильной отдачи или адаптивных триггеров. Такой набор есть у стандартного геймпада для PS5 DualSense.

В коде PlayStation Store нашли упоминания про группы до 100 человек и функцию «Поделиться» треками, целыми плейлистами, альбомами или клипами. Также упоминается поддержка вишлистов.

Долгожданная новинка поступает в продажу 19 ноября, но геймеры из Канады, США, Мексики и ряда других стран смогут купить консоль уже 12 ноября. У некоторых ритейлеров квоты на PS5 успели исчерпаться еще до старта официальных продаж.



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