Кардиологи рассказали, сколько нужно ежедневно ходить для здоровья сердца

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01.10.2020, 11:17, Разное

Отечественные кардиологи рассказали, что для здоровья сердца необходимо придерживаться сбалансированной диеты. Они также ответили на вопрос, сколько нужно ежедневно ходить «сердечникам».
Медики, в первую очередь, рекомендуют отказаться от тяжёлых нагрузок и поднятия тяжестей, а также не тренироваться через силу. Под запретом для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями любые соревновательные виды спорта. Вместо традиционного бега по утрам лучше отдать предпочтение пешим прогулкам (не менее 30 минут в день), плаванию в бассейне и езде на велосипеде в умеренном темпе.

Диетологи советуют пожилым людям уменьшить употребление жиров, еду не жарить, а варить или готовить на пару, использовать нерафинированные масла и ограничить употребление соли, так как она повышает давление, добавить в свой рацион цельные злаки, овощи и фрукты. Также рекомендуется употреблять витаминно-минеральные комплексы, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.



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