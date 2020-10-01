 

В РФ выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

01.10.2020, 11:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлен 8945 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,185 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 8945 новый случай коронавируса в 83 регионах», из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2424, Санкт-Петербурге – 285, Московской области – 230.

Всего в стране выявлено 1185231 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 964242 человек, из них 5985 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 20 891 человека.

Накануне, 30 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8481. Таким образом, число новых случаев выросло на 249.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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