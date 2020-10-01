 

Каминская из “НеАнгелов” рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа

01.10.2020, 11:05, Новости дня

Солистка украинской группы “НеАнгелы” Слава Каминская заявила, что не знакома с нынешней избранницей своего экс-супруга Эдгара Каминского. Об этом артистка заявила в интервью, которое вышло на YouTube-канале “Прямой вопрос” 30 сентября. 

“Когда он уже точно определится со своей избранницей, тогда, наверное, я с ней познакомлюсь. А так не вижу смысла”, – подчеркнула она. 

ВИДЕОВидео: Прямой вопрос / YouTube

Каминская развелась со своим мужем Эдгаром Каминским летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В январе 2020 года Каминский впервые поделился в сети совместным снимком со своей избранницей Ольгой Богатой. 

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры “Правда или действие” призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

В начале августа певица сообщила, что они вместе с экс-супругом трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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