 

393 шахтера Криворожского железорудного комбината прекратили подземный протест – Волынец

01.10.2020, 11:05, Новости дня

Горняки шахт “Родина”, “Гвардейская” и “Терновская” Криворожского железорудного комбината прекратили подземный протест и поднялись на поверхность, сообщил агентству УНИАН председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп от “Батьківщини” Михаил Волынец.

“В подземных протестах принимали участие 417 шахтеров. Сначала 415, потом прибавились две женщины. Сейчас под землей 24. То есть поднялись 393 шахтера, –  сообщил политик. – Начинают работать по добыче, начинаются ремонтные работы, потому что во время простоя не все поддерживалось в надлежащем состоянии”.

В правлении комбината заявили, что продолжающие бастовать шахтеры не выдвигают никаких требований в письменном виде.

“Кривбассжелезрудком” – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом, одно из самых больших предприятий Кривого Рога.

8 сентября в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвовало 393 шахтера. 10 сентября на шахте “Октябрьская” протестовало 30 горняков, на шахте “Батьківщина” – 86 человек, на шахте “Терновская” – 56 сотрудников, на шахте “Гвардейская” – 89.

24 сентября правление комбината заявило, что шахты, где в течение трех недель продолжается забастовка шахтеров, будут остановлены, штат сокращен, а правление обратится в правоохранительные органы, чтобы прекратить блокировку предприятия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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