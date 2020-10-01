Юпитер назвали «виновником» гибели вероятной жизни на Венере

01.10.2020, 10:53, Разное

Ученые пришли к выводу, что Юпитер может являться вероятным «виновником» исчезновения жизни на Венере, когда на ней существовали более благоприятные условия. Миграция планеты-гиганта привела к резкому изменению климата, из-за которого сегодня любые намеки на существование жизни подвергают скептицизму.

Ранние модели Солнечной системы показывают, что Юпитер в прошлом находился ближе к Солнцу. Из-за этого у Венеры была более вытянутая орбита, вследствие чего климат на ней мог оказаться умеренным и благоприятным для формирования жизни.

Однако позднее Юпитер стал отдаляться от Солнца, возмущая орбиты малых планет. Миграция планеты-гиганта привела к тому, что Венера экстремально нагрелась и потеряла всю воду. Сейчас на ее поверхности давление составляет не менее 90 атмосфер, а температура превышает 470 °C, все это делает невозможным существование на ней жизни земного типа.