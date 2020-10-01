Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti планируют выпустить после выхода на рынок GeForce RTX 3070

01.10.2020, 10:53, Разное

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti станет первой среднеуровневой видеокартой на основе новой архитектуры Ampere. Считают, что GeForce RTX 3060 Ti – преемник RTX 2060 Super, релиз которой запланирован на октябрь 2020. Сроки выхода версии еще не опубликованы. Скорей всего, релиз сдвинут на 2021 год.

После того как были анонсированы видеокарты RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 на базе Ampere, все внимание переключилось на видеообзоры с реальным игровым тестированием. Компьютерное сообщество также находится в ожидании новых моделей в продаже. Эти видеокарты относятся к моделям средней и высокой стоимости. Среди потребителей же популярны ускорители стоимостью ниже среднего, поэтому многие геймеры с нетерпением ждут релиза серии GeForce RTX 3060.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti обладает кристаллом GA104-200 с 4864 ядрами CUDA. Для сравнения, GeForce RTX 3070 содержит на 1024 ядра меньше. Фреймбуфер не отличается от предыдущей версии: модель содержит 8 ГБ GDDR6 с частотой 14 ГГц и 256-битным интерфейсом. Максимальная скорость передачи данных устройства – 448 ГБ/с.

GeForce RTX 3060 Ti более энергозатратна. Показатель потребления энергии партнерского варианта будет составлять 200 Вт, для референтной версии ожидают показатель 180 Вт. При этом видеокарты GeForce RTX 2070 и RTX 2060 SUPER требовали всего 175 Вт.

О стоимости новинки NVIDIA пока нет никаких сведений.