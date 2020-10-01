В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру

01.10.2020, 10:53, Разное

Памятник главному герою книг Роулинг – Гарри Поттеру – установлен на площади Лестер-сквер. Бронзовая статуя 11-летнего волшебника была создана польским художником Анджеем Шимчиком. Он увековечил первый матч мага.

Статую разместили около кинотеатра «Одеон», возле которого в 2001 году состоялся показ кинокартины «Гарри Поттер и философский камень» на большом экране. Бронзовый ученик школы волшебства Хогвартс одет в форму для игры в квиддич и сидит на метле «Нимбус-2000». Создается впечатление, будто статуя парит, так как ее опорой является лишь столб, который скрыт за кустом.

Скульптура Гарри Поттера станет одной из составляющих проекта «Сцены на площади». Основной замысел – отметить выдающиеся кинокартины последних 100 лет.

Кроме Поттера, на площади расположились скульптуры Мэри Поппинс, Бэтмена, мистера Бина, Багза Банни и других персонажей.