Как появились «летающие тарелки» (происшествие в Каскадных горах, США)

01.10.2020, 19:31, Разное

Никто не скажет, когда человек впервые увидел НЛО. Изображения странных летающих в небе аппаратов можно найти на страницах средневековых рукописей, древнекитайских хроник и на стенах египетских гробниц. Но днем рождения уфологии как науки считается 24 июня 1947 года, когда бизнесмен и летчик Арнольд Кеннет впервые произнес слова «летающая тарелка».

Бизнесмен Арнольд Кеннет

К 1947 году 32-летний Арнольд Кеннет был владельцем фирмы, занимавшейся поставкой и установкой систем пожаротушения. Бизнес расширялся, охватывая все новые и новые области на американском северо-западе. Кеннет любил держать руку на пульсе, лично встречался с многочисленными партнерами, решая крупные и мелкие вопросы. Расстояния приходилось преодолевать большие, поэтому Арнольд купил себе для деловых поездок не машину, а одномоторный самолет.

24 июня он летел из Чехейлиса в Якиму, маршрут пролегал над Каскадными горами. Около 14 часов Арнольд услышал по рации: «В районе горы Рейнир потерпел катастрофу транспортный самолет Корпуса морской пехоты. Просьба всем гражданским самолетам, находящимся в этом районе, оказать помощь в поисках». Кеннет был добропорядочным гражданином и помощником шерифа округа. Он заложил вираж и принялся облетать район.

Из отчета А. Кеннета

«Находясь на высоте 9200 футов я заметил на расстоянии от меня 20-25 миль группу из 9 объектов. Они летели вдоль основного хребта, растянувшись почти на 5 миль. Я видел их совершенно отчетливо и наблюдал в течение более 3 минут. Они были плоскими как сковородки и отражали солнечные лучи. Объекты двигались уступом, как самолетное звено, каждый последующий летел чуть отставая и немного левее идущего перед ним. Размер объектов 45-50 футов (15 м), толщина – 1/20 длины.

Перепад высот между летящим самым верхним и самым нижним был около 1.000 футов. Каждые 3-4 секунды два, а то и три объекта резко поднимались или опускались, но возвращались в строй. Встречавшиеся на пути пики гор объекты обтекали, кренясь при этом на ребро. Объекты имели серповидную форму с небольшим «куполом» в центре».

Первоначально Кеннет счел их за косяк гусей, но скорость, скорость! Пилот оценил ее в 1200-1500 миль/час. Это превышало скорость звука почти в два раза, не то, что гуси, никакие самолеты с такой скоростью тогда не летали.

После приземления

Приземлившись в Якиме, Арнольд рассказал об увиденном руководителю Центральной авиационной службы Алу Бакстеру и тут же набросал черновик служебной записки в Управление авиации. Затем сделал дозаправку и вылетел на авиашоу в Пендлтон (Орегон). Когда он приземлялся в Пендлтоне, его ждала уже целая толпа репортеров.

Именно тогда в одной из статей и появилось «они летели и прыгали, как пущенное по воде блюдце». Образ получился очень ярким и «летающие блюдца» (в русской интерпретации «летающие тарелки») начало кочевать из газеты в газету и на долгие годы закрепилось за НЛО, хотя Кеннет никогда не говорил, что увиденные им объекты напоминали блюдца.

Рождение уфологии

Статья о происшествии в Каскадных горах вызвала целый шквал подобных сообщений. За следующие два месяца более 850 человек – пилоты, операторы станций слежения, пассажиры самолетов и просто случайные свидетели заявили, что видели «летающие тарелки». Тему подхватили более 150 американских газет.

Кеннет не был первым, кто увидел НЛО, но его сообщение словно прорвало плотину – общество признало существование НЛО, тема закрепилась в СМИ и теперь каждый случай встречи с «летающей тарелкой» сразу же появлялся на первых страницах газет. В США начали собирать банк данных об НЛО – с чего начинается любая наука.

Несбывшаяся мечта Арнольда Кеннета

Арнольд в одночасье стал звездой СМИ и объектом для насмешек скептиков, утверждавших, что летчик принял за НЛО летящих пеликанов, клубы пыли или ложные солнца. Обвиняли Кеннета и в откровенной лжи.

На многочисленные обвинения Арнольд отвечал: «Пусть меня называют обманщиком, но я никогда не усомнюсь в том, что я видел. Но теперь даже если я увижу летающий в небе 10-этажный дом, клянусь, я никогда и никому об этом не скажу».

Кеннет не смог сдержать своей клятвы. До конца жизни охотился за НЛО. По его утверждениям, он видел их более 10 раз и даже однажды заснял на кинопленку. Но его тайная мечта – выйти с ними на контакт так и не сбылась.