Пашинян назвал истинного противника Карабаха
01.10.2020, 10:48, Новости дня
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика воюет против международного терроризма, цели которого не ограничены географически и угрожают в равной степени США и Ирану, РФ и Франции, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет с Арменией и Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика) с помощью террористов-наемников. Это значит, что передовая линия Арцаха становится цивилизационной линией», – написал Пашинян в Facebook.
Он отметил, что Карабах воюет с международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами.
«Этот терроризм в равной степени угрожает США, Ирану, РФ и Франции», – добавил Пашинян.
Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.
Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.
Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.
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