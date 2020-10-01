Экс-промоутер Александра Емельяненко получил десять лет колонии

01.10.2020, 10:48, Новости дня

Бывший промоутер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Олег Раевский приговорен судом в Санкт- Петербурге к десяти годам и одному месяцу колонии строгого режима по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в прокуратуре города.

«Приморский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Раевского виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Она добавила, что Раевского признали виновным по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Как было установлено на суде, уроженец Твери Раевский занимался сбытом наркотиков в Петербурге.

Напомним, в марте источник в правоохранительных органах сообщил, что бывший промоутер бойца ММА Александра Емельяненко Олег Раевский объявлен в розыск по делу о сбыте наркотиков.