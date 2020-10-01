На дне древнего озера обнаружили современную ванну

01.10.2020, 10:48, Разное

Польские подводные археологи при обследовании древнего озера Хаммерсе на балтийском острове Борнхольм, считающегося огромным хранилищем древних артефактов, внезапно обнаружили множество современных предметов, в том числе ванну с душем. Впрочем, были найдены и ценные для науки средневековые арбалетные стрелы.

Об открытии пишет издание Nauka w Polsce. Оно было сделано при обследовании крупнейшего природного водоема на датском острове Борнхольм. Варшавские археологи решили обследовать дно озера Хаммерсе возле замка Хаммерсхус, который находится на северо-западе острова. Ученые надеялись обнаружить фрагменты старинного оружия и другие артефакты.

– Народы, проживавшие в Скандинавии 1500-2500 лет назад, практиковали ритуальное уничтожение оружия, захваченного у врага, – пояснил профессор Бартош Контны, археолог Варшавского университета, который руководил исследованием. – Затем это оружие во время специальной церемонии бросали в озеро.

Однако несколько дней исследований не только разочаровали, но и порядком удивили ученых. На дне в основном был обнаружен современный мусор, в том числе бутылки, бидоны и металлические прутья. А в самом центре озера они обнаружили современную ванну со стойкой для душа. Исследователи испытали глубокое разочарование.

Дело в том, что предварительно при помощи радара они обследовали все дно и обнаружили странный предмет посреди озера. Ученые предположили, что там находится затонувшая древняя лодка, вырубленная из ствола одного дерева. Данные радара показывали, что это очень вероятно. Но в реальности “древняя лодка” оказалась современной ванной.

Вероятно, весь этот мусор связан с небольшим рабочим поселком, расположенным поблизости. Возможно, под ним действительно лежит груда фрагментов древнего оружия и ценных артефактов, но добраться до этих археологических сокровищ исследователям пока не удалось. Хотя несколько ценных для науки предметов они со дна подняли.

В частности, были найдены четыре металлических наконечника стрел от средневековых арбалетов XIII-XIV веков. Они были обнаружены рядом с береговой линией в северной части водохранилища. Артефакты находились на расстоянии около 20 метров от берега. Контны назвал их редкой находкой, поскольку внутри каждого наконечника сохранились остатки древка. Для ученых это не только большая редкость, но и удача, так как теперь можно будет больше узнать о технологию изготовления стрел – древесину подвергнут детальному анализу.

Впрочем, ученые не отчаиваются и собираются продолжить свои поиски. По их оценкам, они исследовали лишь несколько процентов поверхности дна озера, длина которого составляет 700 метров, а ширина – 160 метров. Интересно, что ученым при помощи радара также удалось найти на дне два объекта, в которых пока, без визуального обследования, угадываются силуэты двух затонувших и относительно современных кораблей. Археологи считают, что это могут быть парусники XIX века.