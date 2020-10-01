Навальный заявил о желании вернуться в Россию после лечения

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01.10.2020, 10:43, Разное

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный заявил о желании вернуться в Россию из Германии, где он проходит лечение после отравления. Об этом он рассказал в интервью немецким журналистам, передает телеканал “360”.

“Моя задача сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!”, – сказал Навальный.

Напомним, что главе ФБК стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно посадили в Омске, а политика доставили в одну из местных больниц в состоянии комы. Вскоре его перевезли в берлинскую клинику “Шарите”, специалисты которой заявили об отравлении 44-летнего общественного деятеля боевым ядом “Новичок”. В настоящее время Алексей Навальный постепенно восстанавливается после произошедшего.



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