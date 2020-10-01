Сенат снял угрозу закрытия правительства

01.10.2020, 10:40, Новости дня

Сенат США одобрил законопроект о расходах правительства, который позволит федеральным ведомствам продолжить работу. В противном случае через несколько часов федеральное правительство закрылось бы.

Законопроект направлен президенту Дональду Трампу, который подпиcaл его.

Принятие законопроекта подавляющим большинством голосов (84 «за» при 10 «против») свидетельствует о стремлении обеих партий сохранить финансирование правительства в условиях глобальной пандемии, усилившей зависимость многих американцев от федеральных властей.

Законопроект был принят за несколько часов до полуночи, когда истекал срок действия ежегодного закона о расходах, что оставляло федеральные ведомства без денег для продолжения работы. Он продлевает финансирование правительства до 11 декабря – даты, которая наступит через месяц после выборов.