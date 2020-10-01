Палата представителей одобрила новые меры против принудительного труда в Китае

01.10.2020, 10:40, Новости дня

Второй раз за две недели Палата представителей одобрила законопроект, направленный на пресечение импорта в США товаров, произведенных с использованием принудительного труда представителей этнических меньшинств в Китае.

Законопроект требует, чтобы публичные компании в США раскрывали информацию о том, ведут ли их товары или любой элемент их цепочек поставок к лагерям для интернированных или фабрикам, подозреваемым в использовании принудительного труда мусульманских уйгуров или других этнических меньшинств в Китае.

Законопроект был одобрен 253 голосами «за» при 163 «против» и теперь будет направлен в Сенат.

Его принятию предшествовало одобрение на прошлой неделе законопроекта, направленного на запрет американского импорта товаров, произведенных в Синьцзянском регионе на северо-западе Китая, исходя из презумпции, что они, скорее всего, были произведены с использованием принудительного труда.