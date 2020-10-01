Крисси Тейген и Джон Ледженд потеряли ребенка: “Мы всегда будем любить тебя, наш Джек”

01.10.2020, 10:35, Разное

Несколько недель строгого постельного режима, больница, переливание крови, постоянное наблюдение врачей и другие усилия по сохранению зарождающейся жизни не привели к успеху: сегодня музыкант Джон Ледженд и модель Крисси Тейген объявили, что потеряли ребенка. Крисси опубликовала в Instagram серию черно-белых фотографий трагического момента и написала:

Мы в шоке и испытываем настолько сильную боль, о которой вы могли только слышать, мы никогда не чувствовали ничего подобного. Мы не смогли остановить кровотечение и дать нашему ребенку необходимую ему жидкость, несмотря на несколько процедур по переливанию крови. Этого было недостаточно!

Мы никогда заранее не выбирали детям имена, ждали еще какое-то время после их рождения. Но на этот раз – по некоторым причинам – мы начали называть нашего маленького сына в моем животе Джек. Так что для нас он всегда будет Джеком. Джек старался изо всех сил стать частью нашей небольшой семьи, и он останется ею – навсегда.

Нашему Джеку – Я сожалею, что в первые моменты своей начинающейся жизни ты столкнулся с таким количеством сложностей, а мы не смогли создать тебе дом, необходимый для выживания. Мы всегда будем любить тебя.

Спасибо каждому, кто посылал нам позитивную энергию, мысли и молитвы. Мы чувствовали всю вашу любовь и по-настоящему это ценим.

Мы очень благодарны за жизнь, которую имеем, за наших замечательных детей – Луну и Майлза, за все потрясающие события, которые нам довелось пережить. Но каждый день не может быть наполнен солнечным светом. В эти темнейшие дни мы скорбим, наши глаза не просыхают от слез. Но теперь мы любим друг друга еще сильнее и обнимаем еще крепче и пройдем и через этот период.

Чуть позже Крисси также написала в Twitter:

Возвращаемся домой без нашего малыша. Как такое вообще возможно?

Напомним, третья беременность Крисси Тейген проходила нелегко, о чем она честно рассказывала своим подписчикам в Instagram: из-за низкой плацентации у нее были кровотечения, и врачи строго рекомендовали ей постельный режим. Крисси ответственно выполняла все предписания специалистов, но в начале недели ее госпитализировали с сильным кровотечением. Позже она рассказала о своем состоянии и о том, что ей была проведена процедура переливания крови и предстоит еще одна:

Привет из больницы. Мне собираются во второй раз сделать переливание крови, но это звучит гора-а-аздо более драматично, чем есть на самом деле. Это просто капельница, но вместо лекарства в ней кровь какого-то человека. Ребенок и я в полном порядке, только немного скучаем по такому времяпрепровождению как прогулка… готовка… игры с другими домашними.

Ранее Крисси также рассказывала о своем состоянии в Instagram-историях и просила “диванных экспертов” не ставить ей диагнозы и не давать рекомендаций.

Вы все знаете, что я соблюдаю постельный режим уже несколько недель, и это нешуточный постельный режим. Все, что я могу, это быстро сбегать в туалет и принять ванну дважды в неделю, никакого душа, и вообще нужно вставать как можно меньше. У меня постоянные кровотечения. Я уже на половине “беременного” пути, а кровь не перестает идти около месяца, возможно, чуть меньше.

Но в воскресенье кровотечение не прекращалось вообще, и это странно, потому что чувствовала я себя при этом хорошо. Я все равно наслаждаюсь своей беременностью, у меня прекрасное настроение, поэтому сложно примириться с этим недугом. Но ребенок очень здоровый и растет быстрее, чем Луна или Майлз. Он очень много двигается и начал это делать тоже раньше. Я радуюсь за него, он сильный маленький чувак. Он крутой, но вот его “дом” под угрозой разрушения. С самого начала у него не было прочного фундамента, а значит и большого шанса, но сейчас мы делаем все возможное, чтобы вокруг малыша всегда было много жидкости, и я отдыхаю так много, как это только возможно.

Напомним, Джон Ледженд и Крисси Тейген познакомились в 2007 году на съемках клипа музыканта Stereo. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а в 2013-м они сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. Путь к тому, чтобы стать родителями, был для пары непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью экстракорпорального оплодотворения паре удалось зачать ребенка – дочь Луну в 2016 году. Второй ребенок пары, сын Майлз, появился на свет в 2018 году также благодаря этой процедуре.

О третьей беременности она узнала случайно.

Это была рутинная проверка, я сделала тест, он показал отрицательный результат, хотя он таковым не был. Затем через несколько недель после операции я снова решила провериться. В последние годы я постоянно делаю эти тесты в надежде вновь забеременеть. Но до этого мне уже пару лет как не везло. Помню, я как раз сделала тест в день релиза нового альбома Джона. Он проснулся в 3 часа утра, чтобы сделать запись для шоу Good Morning America, и я его спросила: “Ну что, мне сделать свой ежемесячный тест или лучше не разочаровываться?”. И в итоге я не разочаровалась. Хотя дико испугалась, ведь наверняка нельзя делать операцию на грудь, когда ты беременна.