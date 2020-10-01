В России появится министерство счастья

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01.10.2020, 10:23, Разное

В Камчатском крае России появится министерство счастья. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов.

Солодов, вступивший в должность в сентябре, решил провести реформу регионального правительства, сократив количество органов исполнительной власти до 31.

В рамках этих преобразований появится новое министерство социального благополучия и семейной политики, которое в сокращенном варианте будет называться именно министерством счастья. По словам губернатора, оно будет решать проблемы людей, оказавшихся в тяжелой ситуация, делая их счастливыми, сообщает “Москва 24”.



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