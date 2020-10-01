Скандалы: Места не столь покупленные

01.10.2020, 10:20, Разное

Продававшей должность главы МВД Луизе Мержоевой запросили двенадцать лет, а покупавшему бывшему начальнику оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеду Хизриеву — девять

Как стало известно “Ъ”, девять лет заключения запросило гособвинение для бывшего начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева. По версии следствия, полковник Хизриев собирался дать взятку в размере $6 млн неустановленному должностному лицу, чтобы занять место генерал-лейтенанта Абдурашида Магомедова, руководящего дагестанской полицией больше десяти лет. Отметим, что подобные назначения президент России производит своими указами по представлению главы МВД России Владимира Колокольцева. Защита требует оправдать заслуженного офицера-орденоносца Хизриева и других фигурантов, указывая на то, что их оговорил известный решальщик Гор Чудопалов, фактически отбывший запрошенный для него срок под следствием и судом.

В Тверском райсуде Москвы прошли прения сторон по громкому делу предполагаемой группы решальщиков и их клиента, которое в свое время было возбуждено по требованию начальника ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова. Генерал-майор сам сейчас отбывает 12-летний срок за взятку, полученную, согласно приговору Мосгорсуда, за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец).

Самые большие сроки гособвинение запросило для полковника полиции Магомеда Хизриева и безработной Луизы Мержоевой, обвиняемых в покушении на дачу взятки (ст. 30 и ст. 291 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) соответственно. Представитель прокуратуры считает, что господин Хизриев должен быть лишен звания и госнаград и провести в колонии строгого режима девять лет, а Луиза Мержоева — двенадцать.

При этом женщину, в отличие от полковника, прокуратура попросила еще и оштрафовать на 350 млн руб.

Дело в том, что Луиза Мержоева, по данным следствия, а до суда дело довели уже сотрудники центрального аппарата СКР, выступила участником двух так и не состоявшихся назначений за вознаграждение.

Ее клиентами были Магомед Хизриев, якобы рассчитывавший возглавить МВД Дагестана, а также предприниматель из Ставропольского края Сергей Захарченко, видевший себя в роли заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе, бывшего генпрокурора Владимира Устинова. С господина Захарченко решальщики запросили 60 млн руб. После нескольких организованных для него визитов в Госдуму и другие властные структуры господин Захарченко заплатил в качестве аванса порядка 30 млн руб., но в полпредство, находящееся в Ростове-на-Дону, так и не попал. Первоначально ему было предъявлено обвинение в даче взятки, но потом уголовное преследование предпринимателя благодаря деятельному раскаянию прекратили. В результате он стал единственным потерпевшим по уголовному делу, которое с прошлого года рассматривал Тверской районный суд.

За деньги, по версии следствия, рассчитывал получить повышение и Магомед Хизриев.

С последнего решальщики якобы первоначально запросили $6 млн за пост главы МВД Дагестана, который более десяти лет занимает Абдурашид Магомедов. Затем эта сумма была снижена до $2 млн, а в конце и вовсе до аванса в 1 млн руб., на который решальщики якобы собиралась подготовить ряд документов, необходимых для продвижения по служебной лестнице. Деньги, по версии следствия, в обоих случаях прошли через госпожу Мержоеву.

Однако в итоге миллионы предпринимателя Захарченко оказались у Александра Головина, выдававшего себя за сотрудника ФСБ.

Вначале господин Головин вроде бы собирался организовать рекламную кампанию будущего заместителя полпреда, а потом сообщил одному из своих сообщников, что его «проще кинуть». Так как взятка не дошла до неустановленных должностных лиц, господина Головина обвинили в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за одно преступление. Тем же Тверским райсудом он в 2019 году был осужден на пять лет, а теперь с учетом не отбытого срока для него запросили уже девять лет.

Примерно по такой же схеме, считает обвинение, развивалась история с назначением полковника Хизриева, только его деньги, пройдя через посредников, в том числе якобы и госпожу Мержоеву, оказались у юриста Гора Чудопалова. Последний, не передав средства неустановленным должностным лицам, присвоил их, дав показания на всех предполагаемых участников коррупционной схемы. Решальщик также рассказал о том, что известный украинский бизнесмен Павел Климец и гендиректор его алкогольной компании «Олимп» Юлия Самойлова с его помощью пытались вернуть контроль над своими активами в Крыму, и в итоге также были арестованы за дачу взятки в Москве. Материалы этого дела не рассматривались в Тверском райсуде — их выделили в отдельное производство. Для Гора Чудопалова, учитывая его сотрудничество со следствием и признание вины, гособвинение запросило 2 года и 6 месяцев, большую часть из которых он уже отбыл, находясь во время следствия и суда в СИЗО и под домашним арестом.

В ходе прений сторон защита настаивала на оправдании Магомеда Хизриева и Луизы Мержоевой.

По версии адвокатов, полковник Хизриев, имеющий выслугу в два десятка лет, три госнаграды, включая орден Мужества, конечно, рассчитывал на повышение, но в принципе не мог возглавить МВД Дагестана, так как не был включен в соответствующий кадровый резерв. К тому же у полковника перед арестом были серьезные проблемы со здоровьем. После нескольких покушений, в том числе подрыва на бомбе, ему пришлось ставить титановые импланты в шейные позвонки, с которыми он, конечно, не прошел бы медкомиссию перед занятием новой должности.

В ходе слушаний отмечалось, что с госпожой Мержоевой полковник не был знаком, а с Гором Чудопаловым имел дело. По версии защиты, офицер в свое время одолжил решальщику крупную для себя сумму, но не миллионы долларов, а миллион рублей, который тот по каким-то причинам не вернул. Возврат этих денег и стал предметом переговоров, которые были записаны сотрудниками ФСБ. Нелицеприятные высказывания в ходе них в адрес господина Чудопалова, не возвращавшего долг, потом подтвердили охранники полковника Хизриева, который находился после покушений под программой госзащиты. По их словам, речь шла именно о миллионе рублей.

Выступал в суде и один из руководителей ГУСБ МВД России, фактически подтвердивший, что даже за предполагаемое вознаграждение продвинуться по службе полковник Хизриев в силу сразу нескольких причин не мог, но обвинение и его выступление истолковало в свою пользу.

Отметим, что сразу после задержания господина Хизриева рассказывалось о многочисленной недвижимости и других активах, якобы находившихся в распоряжении как самого офицера, так и членов его семьи, однако ничего из них найдено не было. Даже подмосковный дворец, который попал в сюжеты телерепортажей о задержании полковника оперативниками ФСБ, оказался из другой операции. Защита офицера обсуждать его дело с “Ъ” отказалась, сославшись на решение своего клиента.

В свою очередь адвокат Николай Кулик из бюро «Интеллект Альянс», представляющий госпожу Мержоеву, сказал, что, запрашивая огромный срок, гособвинение не учло даже то, что обвиняемая является матерью-одиночкой, воспитывающей трех детей. По версии защиты, она не имела никакого отношения к эпизоду с несостоявшимся назначением в МВД, а во втором оказалась фактически случайно. Причем именно госпожа Мержоева первой обратилась в полицию, когда «чекист» Головин исчез с деньгами, а потерпевший Захарченко начал ей угрожать, но ход ее заявлению почему-то не дали. Первоначальное признание своей клиентки, но не во взяточничестве, а в мошенничестве, господин Кулик и его коллега Юрий Новиков объяснили тем, что ее обещали вместо СИЗО вернуть домой к детям. Учитывая многочисленные нестыковки в расследовании, защита надеется, что если их клиентов не оправдают, то вернут дело на новое расследование.

Оглашение судебного решения назначено на 8 октября.

Николай Сергеев