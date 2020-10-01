Скандалы: «Банкиры-рецидивисты»

01.10.2020, 10:20, Разное

В Москве задержали экс-президента «Ринвестбанка» Светлану Позднову и бывшего бенефициара Владимира Романова за организацию мошеннических схем по выводу миллиардов из их лопнувших кредитных учреждений

Как стало известно “Ъ”, в Москве были задержаны экс-президент Ринвестбанка Светлана Позднова и бывший бенефициар этого кредитного учреждения Владимир Романов. Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из лопнувшего кредитного учреждения как минимум 1,3 млрд руб. Ранее банкротами были признаны еще три банка, к которым имел отношение господин Романов.

Расследование махинаций с денежными средствами вкладчиков рязанского Ринвестбанка (имел девять отделений в Москве) в сентябре 2018 года начинал следственный департамент МВД. Именно тогда и было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Впоследствии материалы для дальнейшего расследования были переданы в Следственный комитет России (СКР).

В минувший вторник поздно вечером две следственно-оперативные группы выехали одновременно на Зоологическую улицу, где проживает бывший бенефициар Ринвестбанка Владимир Романов, и улицу Ивана Бабушкина, где зарегистрирована экс-президент этого кредитного учреждения Светлана Позднова. Для обоих визит правоохранителей стал полной неожиданностью, хотя они прекрасно знали о ведущемся уже более двух лет расследовании. Более того, госпожа Позднова даже успела получить срок за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в должности экс-президента Ринвестбанка. В ноябре 2018 года Советский райсуд Рязани приговорил ее к 1 году и 9 месяцам условно за создание видимости увеличения чистых активов кредитного учреждения.

В ходе обыска у бывших банкиров были изъяты документы и электронные носители информации. Затем Владимира Романова и Светлану Позднову отвезли на допрос в здание СКР в Техническом переулке, по окончании которого им объявили о задержании на двое суток.

По данным “Ъ”, сегодня следствие намерено предъявить экс-банкирам обвинение и обратиться в Басманный райсуд Москвы с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста.

В ходе расследования этого уголовного дела сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что организатором преступной группы, в которую входили порядка десяти человек, являлся конечный бенефициар Ринвестбанка 50-летний Владимир Романов. Непосредственным исполнителем его поручений была экс-президент этого кредитного учреждения 48-летняя Светлана Позднова. По данным следствия, она и сама подписывала кредитные договоры и давала соответствующие указания своим подчиненным.

Как следует из материалов дела, в период с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. как минимум полутора десяткам фирм-однодневок. Среди получателей денег были, например, ООО «Индиго», ООО «Матрица», ООО «Сервис», ООО «Услуга» и ряд других. По версии следствия, впоследствии все денежные средства оказались в распоряжении господина Романова. До недавнего времени ему удавалось выходить сухим из воды, хотя в его биографии это уже четвертое разорившееся кредитное учреждение. До этого были банк «Электроника» (лишился лицензии 25 декабря 2008 года), а также Мультибанк (лицензия отозвана 10 марта 2011 года) и Сберкредбанк (перестал существовать 18 марта 2014 года). В последних двух господин Романов никаких официальных должностей не занимал, но в банковских кругах именно его считали их конечным бенефициаром.

Ринвестбанк был основан в 1995 году администрацией Рязанской области и некоторое время обслуживал исключительно бюджетные счета, финансируя наиболее значимые для области отрасли экономики. Впоследствии кредитное учреждение было приватизировано. Господин Романов появился в нем сразу же после краха Сберкредбанка — в 2014 году. В июле 2016 года регулятор отозвал лицензию и у Ринвестбанка, поскольку тот был вовлечен в проведение «сомнительных транзитных операций, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, а в итоге полностью утратил капитал». 21 сентября 2016 года арбитражный суд Рязанской области признал Ринвестбанк банкротом. Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 5,7 млрд руб.

Отметим, что в июле прошлого года Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Ринвестбанке, направило в арбитражный суд Рязанской области заявление о привлечении 15 бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности в размере 5,7 млрд руб. Среди прочих в этом списке значатся Владимир Романов и Светлана Позднова. Рассмотрение дела по существу назначено на 23 октября.

Олег Рубникович