Постпред рассказал о нежелании ЕС позволить сблизиться РФ и Белоруссии

01.10.2020, 10:08, Новости дня

Евросоюз не хотел бы еще большего сближения РФ и Белоруссии на фоне нынешнего кризиса в республике, сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Меньше всего в ЕС хотят, чтобы в результате этого кризиса Белоруссия еще больше сблизилась с Россией», – сказал Чижов в интервью РИА «Новости».

Он напомнил, что ЕС считает результаты президентских выборов сфальсифицированными, однако при этом не рвет дипломатические отношения с Белоруссией.

Также Чижов добавил, что ЕС сам вмешивается в ситуацию в Белоруссии.

«Громогласно заявляя о том, что ЕС против любого внешнего вмешательства, он на самом деле занимается этим самым вмешательством», – сказал он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после ухода от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко Вильнюс намерен предложить республике план европейской помощи.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на ГА ООН обвинил Запад в попытке ввергнуть республику в хаос.