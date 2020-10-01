 

Томского ученого заподозрили в попытке передать технологии за рубеж

01.10.2020, 10:08, Новости дня

В Томске задержали физика Александра Луканина по подозрению в попытке незаконно передать другому государству российские технологии, сообщил информированный источник.

«О разглашении гостайны речи не идет», – сообщил источник «Интерфакса».

Луканин в разные годы сотрудничал с Томским политехническим университетом и Институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, участвовал в научных конференциях.

Научными интересами ученого являются источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Литва признала Тихановскую избранным лидером Беларуси

20.09 / Глава Минфина Украины: Мы постепенно выходим из долговой ямы

07.08 / В Белоруссии на выборах за три дня проголосовали уже 22,47 процентов избирателей

25.06 / Берлин начал готовить ответ на случай санкций США против «Северного потока – 2»

18.07 / Черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ доставили в Париж – МИД Ирана

14.09 / После массового празднования Дня города в Одессе возбуждено дело

30.08 / ООН спрогнозировала голод в Ливане из-за взрыва в Бейруте

27.08 / Посол Польши в США призвал к сотрудничеству России и Запада по Беларуси

04.08 / В Киеве коронавирусом заразились 92-летняя женщина и годовалый мальчик

05.08 / Новый антирекорд по COVID-19 в Украине, последствия взрывов в Бейруте. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска