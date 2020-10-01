Томского ученого заподозрили в попытке передать технологии за рубеж

01.10.2020, 10:08, Новости дня

В Томске задержали физика Александра Луканина по подозрению в попытке незаконно передать другому государству российские технологии, сообщил информированный источник.

«О разглашении гостайны речи не идет», – сообщил источник «Интерфакса».

Луканин в разные годы сотрудничал с Томским политехническим университетом и Институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, участвовал в научных конференциях.

Научными интересами ученого являются источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физике.