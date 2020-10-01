Раскрыто влияние средиземноморской диеты на организм человека

01.10.2020, 10:08, Разное

Средиземноморская диета снижает риск возникновения онкологии и заболеваний сердца. К тому же она улучшает кровообращение и способствует нормализации артериального давления. Такое заявление сделала невролог Татьяна Донских.

Результаты проведенных исследований показали, что риск появления заболеваний сердца при средиземноморской диете снижается на 33%, онкологии на – 24%. У тех, кто придерживается такого режима питания, реже встречается сахарный диабет второго типа, деменция и болезнь Паркинсона. Также эта диета улучшает состояние ногтей, волос, кожи.

Если правильно подобрать продукты питания для ежедневного рациона, то на несколько десятилетий можно продлить жизнь. Основные принципы заключаются в том, что нужно употреблять морскую рыбу, свежие фрукты, овощи и зелень. Один раз в неделю разрешается съесть говядину. Из рациона полностью должны быть исключены колбасные изделия и жирное мясо. Также разрешены кисломолочные продукты, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы. Если человеку хочется чего-то сладкого, то можно съесть мед или же сухофрукты.

Порции с едой должны быть небольшими. Между основными приемами пищи нужно устраивать перекусы. Сама по себе средиземноморская диета обеспечивает сбалансированное питание.