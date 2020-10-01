В конце 2021 года пройдут первые полеты возвращаемой ракеты «Крыло-СВ»

01.10.2020, 10:08, Разное

На конец следующего года запланировано осуществление первых полетов возвращаемой ракеты «Крыло-СВ» на дозвуковом режиме. По словам генерального директора ФПИ Андрея Григорьева, для этого исследования создадут новое КБ (конструкторское бюро). На данный момент идёт разработка внешнего облика ракеты.

В настоящее время происходит создание нового бюро для производства таких проектов. Подготовка и защита аванпроекта “Крыла-СВ” состоялась 29 мая 2019 года. Презентацию проводил Фонд перспективных исследований. Работой нового КБ займутся молодые специалисты, а также некоторые из инженеров, ранее работавших в ПАО «Ильюшин».

В некоторых информационных источниках предварительно сообщалось, что по достижении заданной высоты ракета раскроет крыло – и будет запущен реактивный двигатель. Данный этап станет начальной ступенью. Для планирования российская ракета будет задействовать раскладные крылья. Этот способ несколько отличается от схемы компании SpaceX.