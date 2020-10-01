Ученые предположили, что птерозавры были лысыми

01.10.2020, 10:08, Разное

Палеонтологи уже давно спорят о том, было ли на самом деле оперение у самых древних динозавров. Ученые предполагают, что птерозавр, который считается первой рептилией, имевшей перья, на самом деле был лысым.

Это предположение сдвигает эволюционную историю на 80 миллионов лет. В 2018 году исследователи из Нанкинского университета рассказали о наличии окаменелостей птерозавров, на которых были следы ветвящихся нитей. Находка считалась протоперьями кожи животного. Из этого делался вывод, будто первые прототипы появились гораздо раньше предполагаемого срока.

Китайские палеонтологи идентифицировали крошечные нити примерно в 30 окаменелостях. Среди них были найдены только три образца, которые напоминали «ветвящуюся структуру».

Теперь же опять появились другие сведения. Ученые стали подвергать сомнению исследования китайских палеонтологов. На основе новых данных и проведенных анализов они выяснили: ранее найденные прототипы перьев могли быть просто волокнами лысого крыла динозавров – и вследствие длительного нахождения под землей окаменелости могли подвергнуться процессу разрушения.