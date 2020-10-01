Путин поздравил Си Цзиньпина с 71-й годовщиной образования КНР

01.10.2020, 10:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики, отметив весомую роль Пекина в международных делах, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Путин отметил, что РФ придает большое значение партнерству и стратегическому взаимодействию с КНР, нацелена на дальнейшее наращивание двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах. Также Путин отметил, что РФ нацелена на координацию усилий в противодействии вызовам региональной и глобальной безопасности – в том числе пандемии коронавирусной инфекции.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и китайского народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире», – подчеркнул президент.