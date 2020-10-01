 

Армения заявила о сбитом армией Карабаха азербайджанском вертолете

01.10.2020, 10:08, Новости дня

В минобороны Армении заявили, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбила вертолет ВВС Азербайджана, который упал на территории Ирана.

Об этом информирует ТАСС. 

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.



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