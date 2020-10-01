Ученые назвали неожиданные целебные свойства горчицы

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01.10.2020, 9:53, Разное

У популярной специи горчицы исследователи обнаружили неожиданные свойства, благоприятно влияющие на здоровье человека. Оказалось, что она эффективно борется с «плохим» холестерином и избытком сахара в организме.
Так, из-за высокой концентрации противовоспалительных соединений для снижения риска развития сердечных заболеваний, например аритмии, исследователи советуют употреблять масляной экстракт семян горчицы. Также целебным свойством обладает горчичное масло, содержащее омега-3 жирные кислоты. Иногда семена горчицы принято употреблять, чтобы ослабить токсичный эффект от чрезмерного употребления алкоголя.

Листья горчицы аналогичным образом можно использовать, чтобы улучшить здоровье. Они стабилизируют уровень сахара в крови, избавляясь от его избытков. Кроме того, они помогают предотвратить резкие скачки или колебания уровня сахара, которые обычно происходят после приема пищи. Листья горчицы борются с «плохим» холестерином, уменьшая количество липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).



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