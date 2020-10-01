 

Кристина Асмус на «Кинотавр» надела украшения на 20 миллионов рублей

01.10.2020, 9:53, Разное

Известная российская актриса Кристина Асмус появилась на фестивале «Кинотавр» в Сочи в дорогостоящих украшениях. Их стоимость составляет примерно 20 миллионов рублей.
Свой образ Кристина Асмус дополнила колье за 15 миллионов рублей. На руке звезды фильма «Текст» присутствовал браслет из бриллиантов. Для выхода на красную дорожку бывшая супруга Гарика Харламова выбрала синее платье простого кроя, которое выгодно подчеркивает ее фигуру.

Изображение взято с: [email protected]_sobchak
Самые дешевые украшения среди гостей «Кинотавра» оказались у Ксении Собчак. Она надела серьги-кисти из белого золота с топазом и хрусталем. По информации «Комсомольской правды», теледива предпочитает носить собственные украшения, а не взятые напрокат. Собчак появилась на красной дорожке в украшениях от дизайнера Яны Расковаловой за 300 тысяч рублей.

Изображение взято с: [email protected]
Серьги стоимостью в 900 тысяч рублей надела известная актриса Алиса Хазанова. Она вышла на красную дорожку в эффектном черном платье, которое выгодно подчеркивало зону груди.



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