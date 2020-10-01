“15 суток без маникюрного набора”: Тимати в очередной раз посмеялся над Егором Кридом

01.10.2020, 9:53, Разное

Известный рэпер Тимати в очередной раз посмеялся над бывшим подопечным Егором Кридом, который год назад решил уйти из Black Star. Когда знаменитости устроили концерт на крыше автомобиля, их могли посадить в тюрьму на 15 суток, а основатель лейбла тогда начал переживать, как его коллега проведет эти дни без маникюрного набора.

Спонтанное выступление Егора Крида и Тимати состоялось летом 2018 года. Тогда было полностью парализовано движение транспорта в центре Москвы на улице Большая Дмитровка. В результате сотрудники правоохранительных органов выписали каждому артисту штраф размером в 20 тысяч рублей. По данной санкции самым строгим наказанием было бы 15 суток ареста.

Тимати признался, что готов был провести отведенное время под стражей, но он очень переживал за Егора Крида. По словам первого, его коллега не привык пребывать в подобных условиях, где нет шампуня с приятным запахом, маникюрного набора, отсутствует возможность пользоваться социальными сетями.

Сам же Егор Крид также не забывает о шутках над Тимати. Недавно в рейтигне Forbes артист опередил основателя Black Star по уровню доходов. Крид заявил, что доволен своими результатами первого самостоятельного года без лейбла.