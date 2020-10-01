 

Азербайджан назвал число погибших мирных граждан в Карабахе

01.10.2020, 9:48, Новости дня

С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе в результате артобстрелов погибли 16 азербайджанских гражданских лиц, еще 55 ранены, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.

«В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами территорий с плотным проживанием мирного азербайджанского населения к настоящему времени погибли 16 и ранены 55 гражданских лиц», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, российский МИД после раздельных переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и 3ограбом Мнацаканяном сообщил, что РФ готова предоставить московскую площадку для проведения контактов по конфликту в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.



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