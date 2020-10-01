Победившая на выборах уборщица вступила в должность главы поселения под Костромой

01.10.2020, 9:48, Новости дня

Победившая на выборах 35-летняя костромская уборщица Марина Удгодская вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения, сообщили в администрации села.

В свой первый рабочий день Удгодская вместе с другими главами поселений встретится с главой Чухломского района и примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека, передает ТАСС.

Она была выдвинута областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов.

Действующий глава поселения Николай Локтев получил поддержку 34,04% избирателей.

Удгодская окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

Отмечается, что «никаких торжественных мероприятий» в честь вступления Угодской в должность не будет, «это совершенно рядовой момент».

На праздничный концерт Удгодская поехала на собственном автомобиле, так как рабочий транспорт не предусмотрен.

До этого администрации Костромской области сообщили, что в середине октября Удгодская пройдет двухдневный обучающий курс по муниципальному управлению. Кроме того, за ней закрепят куратора из районной администрации, который будет консультировать ее в работе на первом этапе.

Повалихино – это деревня в Чухломском районе Костромской области, в ней проживает менее 400 человек. Бюджет села составляет чуть более 2 млн рублей.

Угодская признавалась, что шла на выборы только техническим кандидатом и теперь не знает, что делать. Глава ЦИК Элла Памфилова не увидела нарушения закона в ситуации с победой уборщицы на выборах главы сельского поселения.